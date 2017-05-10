逾10％孕婦產前憂鬱　寶寶恐因此營養不良

台安醫院今舉辦「五月馨情、感恩獻禮」活動，邀院內孕婦產婦同樂。（倪浩倫攝）

面臨懷孕的不適，不少孕婦出現「產前憂鬱」！1名35歲的外國籍孕婦，懷孕期間出現狂洗手、不睡覺、沒食慾及胡思亂想等狀況，幸在醫護人員治療和開導下，情緒和行為逐漸平穩。醫師指，逾10％的孕婦會產前憂鬱，造成自己不吃不睡，不適時治療造，會使胎兒營養不良而影響發育。

很多人都有產後憂鬱的概念，但卻常忽略產前憂鬱的嚴重性。根據一項英國布里斯托大學研究，產婦產後8周罹患憂鬱症比率為9.1％、產後8個月為8.1％，但孕婦在懷孕18周發生憂鬱症比率則為較高的11.8％、32周時更增至13.5％，顯示產後憂鬱症情形比產後還嚴重。

收治上述外國籍孕婦的台安醫院婦產科主任林珮瑩指出，懷孕32周時，產婦正因大腹便便，生活和行動均大受影響，且此時尚還不到請產假的階段，各種因素都容易影響孕婦心情和情緒，進而增加罹患憂鬱症的機率。

國內統計顯示，頻尿、腰酸背痛、胃口改變、腹部不舒服、睡不好、食量改變、嘔吐、乳房脹痛、陰道分泌物增加、心情起伏不定，是最困擾孕婦的10大不適症狀，且多數症狀是發生在懷孕中期以後，而國外研究顯示，併發高血壓、糖尿病、早產跡象的孕婦，發生憂鬱症機率是正常孕婦的兩倍。

林珮瑩說，雖尚無證據證明「孕婦罹患憂鬱症，會直接影響胎兒心智發展」，但患者可能因食慾低、無法入睡等，造成寶寶營養不良、羊水不足，且孕婦也可能因此降低就醫意願，進而間接影響寶寶健康。

因應母親節來臨，台安醫院今舉辦「五月馨情、感恩獻禮」活動，邀院內孕婦產婦抽獎、切蛋糕同樂。台安醫院院長黃暉庭說，為減少孕婦「未知的恐懼」，該院會讓準父母在28周時，預約參觀院內的生產流程和產房等介紹，36周時，由衛教師帶領準爸媽了解整個生產過程，。

林珮瑩說，民眾如果擔心被貼標籤，可透過婦產科、轉介到身心科，接受憂鬱症的治療，可透過藥物、運動、媽媽教室等方式來紓壓和治療。她補充，當有憂鬱情緒、凡事提不起興致、嚴重睡眠問題、食慾改變、動作遲緩、疲倦、無價值感及罪惡感、自殺意念、無法專注及猶豫不決，若上述9項憂鬱症狀符合5項，便屬於憂鬱症，應及早檢查和治療。

(中時)