這款肉粽熱銷17年 一個端午節要包五萬顆！
端午節必吃肉粽應應景，雖然每年都有新奇口味推陳出新，記憶中的味道仍是無可取代。欣葉餐廳的干貝滷肉粽，經典口味從民國90年至今，仍有眾多鐵粉支持，僅手工滷肉粽(不含甜粽)在一個端午節就要包出約五萬顆！
別小看這顆粽子的產生，從爆香、炒酥、蒸熟、滷煮、調整、包粽、型整、打包、封箱、上標、入庫等18道工序全部製程在24小時內完成！
這款濃濃滷肉香的干貝滷肉粽，選用來自北海道的干貝，連加在裡面的魷魚都不簡單，得用鹽水泡發5小時，來保持魷魚的香味與甜度；噴香的滷肉，可是在一頭120公斤的豬隻上只取8公斤的胸腔肉精華，嚐來豐腴不油膩，瘦嫩不乾澀，其他的黃金配料還有金鉤蝦、油蔥酥、香菇、栗子、花生以及菜脯，這個古早招牌味，歷經17年，味道絕不走鐘！
欣葉推出的端午粽，每袋NT$960元，含5鹹粽(干貝滷肉粽)3甜粽(金桔紅豆粽)，附贈自製蔬菜醬及保冷袋，限量銷售的產品需提貨前三日訂購，5/15前還可享880元的優惠價。
(中時)
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