彰化300年文物展 穿越時空看本土生活
彰化市立圖書館舉辦難得一見「彰化三百年文物展」，收藏名家郭双富提供文獻字畫、清朝古契、匲帖、詩集文稿、祭孔文物、南瑤宮媽祖文物、彰化舊影、廣告海報等，引領穿越300年的時空，看到彰化本土多采生活面貌。
彰化市長邱建富表示，郭双富致力台灣歷史文化推廣與保存，多次提供珍藏供中央研究院台史所、國史館台灣文館等，並樂於將其保存的文物史料提供學者研究；知名台灣史學者許雪姬等人，都佩服其藏品的豐富與大公無私的胸襟，這次展出只是九牛一毛。
展出文物，上起乾隆年間，有乾隆27年（1762）土地買賣契約書，還有乾隆年間蔡催慶所畫火麒麟、朱景英幕僚謝曦的書法，下迄光復初期，經歷清領、日治及民國，涵蓋約跨越260年間時空。
染上歲月文物，最引起驚呼是張「奩帖」2公尺長的嫁妝清單，現金2400萬元，哇！欣賞者都問「誰家女兒啊」，還有小聲說，「真羨慕啊得人又得財」，郭双富笑著解釋，民國38年，舊台幣換算新台幣是4萬比1，相當600元，但依當時物價水還是高，但還是可感受那時代時局的動盪啊！
文化也呈現了早期民間生活各面向與時代變遷。現在流行的彰化肉圓、杯子蛋糕、卦山燒等名產，日治時期彰化名產卻是「彰化饅頭」，包括當年彰化火車站前的鶴屋、東門通的風月堂敷、扇屋、珍香齋等。
祭孔文物包括簠、簋、俎、豆等，字典上可查出「方曰簠，圓曰簋，盛黍稷稻梁器」，但沒人知長什麼樣子？這次展品中卻展出了，4件祭器上都有沁園「鹿港陳懷澄」落款，件件都是台灣彰化本土文物的精品。
(中時)
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