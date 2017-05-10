「有群人把年輕女生當成玩物」 許常德：林奕含事件比洪仲丘更嚴重

許常德認為林奕含事件比洪仲丘更嚴重。（圖翻攝自許常德的地下手記臉書）

補教名師陳星涉嫌誘姦女作家林奕含，陳星昨（9）晚打破沉默，透過補習班發表5點聲明，否認是狼師，引發外界討論。音樂人許常德在臉書PO文，認為林奕含事件比洪仲丘嚴重，「真有一群人，是把年輕的女生當做玩物在投射的，所以，可以講的這麽理直氣壯。」

陳星昨晚發表5點聲明，開頭即否認自己是李國華，並非狼師，也沒有神隱或逃亡，更承認曾與林奕含交往，但陳星稱女方當時已上台北準備念大學，兩人當下已無師生關係，後續會配合司法調查。

對此，音樂人許常德在臉書PO文，認為陳星的聲明都是從法律面看的語言，很會切割，之前還有劉毅等人替陳星護航，劉毅還讚陳星是正人君子，「可見，真有一群人，是把年輕的女生當做玩物在投射的，所以，可以講的這麽理直氣壯。」許常德更指出，林奕含事件比洪仲丘更嚴重，「她掀起的可不是少女被誘姦的刑事案件。」

(中時電子報)