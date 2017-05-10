林宥嘉結婚撞何超蓮生日 鄧紫棋愕然說4字

林宥嘉昨舉行新婚派對，鄧紫棋替好友何超蓮慶生表示完全不知情。（圖／資料照片；取自《on.cc東網》）

林宥嘉與鄧紫棋曾交往近4年。（圖／中時資料照片）

林宥嘉、丁文琪今年1月登記結婚後，昨(9日)在日本輕井澤舉行小型新婚派對。晚間港媒在賭王千金何超蓮家捕獲正要進門的鄧紫棋，原來當天也是何超蓮的26歲生日，鄧紫棋一手拿著準備給閨蜜的禮物，被問對舊愛結婚感想，她一臉愕然，表示完全不知情，並對鏡頭用國語說：「恭喜恭喜。」

據《on.cc東網》報導，何超蓮昨穿深灰背心、熱褲出現在家門口，原來是為迎接鄧紫棋的到來，不久後鄧紫棋拿著禮物下車，透露今晚是特別來參加何超蓮慶生派對，她準備一本書送好友，何超蓮也開心接下。

隨後在場媒體告知鄧紫棋前男友林宥嘉今天在日本結婚，她聽聞後一臉驚訝，直言：「真的嗎？我完全不知道」，又問有沒有恭喜他？鄧紫棋則回不知情所以沒有，是否晚點會補恭喜？她則對鏡頭隔空送上祝福說：「恭喜恭喜」，隨即跟何超蓮進屋，沒再發表意見。

(中時電子報)