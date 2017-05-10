暨大附中獲贈刻磨機 高瞻計畫更給力
大埔里地區創客基地獲利器，國立暨大附中等高瞻計畫合作學校，10日獲得博世集團旗下的Dremel所捐贈15台調速刻磨機，讓學生得以透過此機器刻磨玻璃、木材、金屬等附合性材料，對於想從事工藝創作的學生來說，可說是獲得相當實用的學習工具。
因大埔里地區地理位置之故，發展對比大都市相形緩慢，推展科學教育不若都會地區資源完備，科技部高瞻計畫第三期程之精神，強調透過「由下而上」的課程研發與教學實驗，發展以新興科學與科技為主題的創新課程，進而帶動課程設計與學生實驗，暨大附中與草屯商工、仁愛國中攜手開發課程模組，由暨大進行課程及教學評鑑，各校統計學生來源發現，新移民子女、單親、隔代教養及原住民等學生比例逐年上升，遂推動「多元社群友善學習的教育資源研發與實驗研究」，希望能提升學生學習成效與興趣。
德國博世集團的電動工具是全球領導品牌，旗下美國品牌Dremel（精美）2017年在台正式上市，其核心產品刻磨機，應用在研磨、切割、砂磨、清潔拋光、雕刻、鑽孔等多樣用途，無論是金工、木工、珠寶製作或任何工藝項目，都提供高效能的技術，業者想在中部地區推動科學教育及創客課程，選上了暨大附中等校，捐贈15台調速刻磨機。
暨大附中校長張正彥表示，刻磨機的挹注，將加速三校相關課程模組開發，如暨大附中的綠色創新農場課程、草屯商工的創意智慧機械課程及仁愛國中的微型創新智慧農場等，三校課程相輔相成，可發展多元體驗，此次業者捐贈刻磨機，展現了企業社會責任，也為台灣的科學教育發展盡一份心力。
(中時)
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