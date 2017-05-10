白百何尪喝醉崩潰 怒吼「綠帽被戴成這樣」
大陸女星白百何先前因為被「大陸第一狗仔」卓偉拍到在泰國和小模張愛朋約會，讓老公陳羽凡被指戴綠帽，儘管事後兩人公開坦承早在2年前離婚，可卓偉今（10日）曝光一段跟拍影片，喝醉的他竟大吼「綠帽子被媳婦戴成這樣！」看來還是內心有些受傷。
卓偉今天曝光一段跟拍陳羽凡的影片，當時的他就被拍到和友人到KTV開唱買醉，但他發現被狗仔跟拍後，氣呼呼揮手，甚至醉吼「沒啊白百何！我沒有髒身兒，我什麼都沒做，綠帽子被媳婦戴成這樣！」不難看出他內心還是傷得頗重。
儘管最後陳羽凡和狗仔求饒，家醜不外揚，你理解一下好嗎？」也向狗仔道歉，甚至體貼的要對方注意安全，而不少網友看了後，還是很心疼他的處境。
(中時電子報)
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