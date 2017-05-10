知名壽司店偷電百萬 恐面臨5年刑責

花蓮市知名平價壽司店，被台電查獲竊百萬元電費。（許家寧攝）

警方在店內天花板發現竊電裝置。（警方提供）

該壽司店用電量異常減少，遭台電與警方聯手查獲。（警方提供）

花蓮市1間知名的壽司店涉嫌在天花板私裝「電容器」偷電，1年竊電量約20萬餘度，因用電量異常減少，遭台電與警方聯手查獲，負責人坦承竊電，不但要補繳130萬餘元電費，還被依竊盜、違反電業法等罪嫌，移送法辦，最重可面臨5年刑責。

台電花蓮區營業處稽查人員透過大數據分析，發現在地方小有名氣的平價日式料理店，計量電表有異，台電人員估算，餐廳內有多只冷凍櫃、冷藏庫、冷氣機 、電熱水器及洗碗機等大型耗電器具，與店內實際用電量落差頗大，懷疑有竊電的行為。

警方在該餐廳2樓天花板內查獲「電容器」竊電裝置，經拆卸電容器後，原先呈現未使用電的計電錶指數恢復正常運計，餐廳負責人也坦承竊電，台電向業者追討一年用電量計算，竊電量約20萬4160度，共計130萬餘元，雙方達成和解。

警方說，3月間才破獲1兼民宿涉嫌竊電34萬餘度，每月卻只繳基本電費193元，遭罰221萬元，與這次查獲的壽司店內所使用手法、器材相似，不排除有水電承包商以此手法向營業店家推銷，全案依電業法將業者移送法辦。

台電花蓮區營業處長蘇建財說，加裝電容器偷電是違法行為，還可能因電流不穩定釀成災害，除了追討電費還將面臨刑責，呼籲民眾應從選購節能家電、隨手關燈等行為著手節電，誤認為加裝某種設備可節電的錯誤觀念。

(中時)