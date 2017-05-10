生態交通全球盛典10月登場 高市防恐演練保安全

2017生態交通全球盛典安全將在10月於高雄展開，警消、環保衛生及捷運公司為確保大眾運輸安全，10日在捷運站模擬、啟動跨單位的防恐實境演練，藉以提升整體的防範處置效能。(劉宥廷翻攝)

演練過程中由員警假扮歹徒，因不滿時事衍生一連串的持刀槍殺傷人、挾持乘客、丟擲不明氣體罐等危安事件。(劉宥廷翻攝)

過程中還出動環保署南區環境事故專業技術小組執行不明氣體偵測、排除，最後由鑑識人員等完成偵蒐及鑑識工作，演練相當逼真。(劉宥廷翻攝)

2017生態交通全球盛典將在10月於高雄展開，警消、環保衛生及捷運公司為確保大眾運輸安全，10日在捷運站模擬、啟動跨單位的防恐實境演練，藉以提升整體的防範處置效能；高市警局表示，在預防、處理、復原等3階段防制作為，減少人為危害發生機率，全面維護治安。

鑑於近年來國內外大眾運輸系統經常發生恐怖攻擊、或殺人等重大危安事件，為因應高雄今年主辦第3屆生態交通全球盛典的國際性活動，高市警局提升防恐作為，特別選在捷運站模擬發生緊急狀況時，如何整合各相關單位迅速的反應及作為。

今演練過程中由員警假扮歹徒，因不滿時事衍生一連串的持刀槍殺傷人、挾持乘客、丟擲不明氣體罐等危安事件，捷運警察隊、苓雅分局及保安大隊特勤幹員布署，結合捷運公司、消防的動線配置，第一時間掌握危安狀況；過程中還出動環保署南區環境事故專業技術小組執行不明氣體偵測及排除，最後由鑑識人員等完成偵蒐及鑑識工作，演練相當逼真。

高市警局副局長李永癸表示，演練就是確保危安發生時，能火速疏散人群、管制現場、逮捕嫌犯、救護傷患、實施不明氣體偵測排除，將傷亡降至最低；期望藉演練檢驗警察局各單位應變能力及跨機關橫向協調的整合能力，全力建構安全宜居城市。

(中時)