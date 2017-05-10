陳傑領銜台體大 1600公尺接力破全國紀錄
從1998曼谷亞運以來，高懸19年的田徑男子1600公尺接力3分07秒61全國紀錄，10日在台大田徑場正式走入歷史！由奧運國手陳傑領銜台灣體大學弟余嘉軒、王偉旭、余晨逸，在全國大專運動會締造3分07秒29的新全國紀錄。
陳傑衝過終點線後得知破全國紀錄，「情不自禁」的將接力棒高甩到空中慶祝，還因而遭到大會廣播警告。陳傑的大專生涯也畫下完美句點，他在400公尺、400公尺跨欄、1600公尺接力都締造全大運「7連金」，以21金的空前紀錄作收。
我國1600公尺接力的全國紀錄原為3分07秒61，為陳天文、李清言、林進福、張博智在1998曼谷亞運所締造。
陳傑賽後興奮的表示，全大運進行到第4天，全隊都很累，特別是他和余嘉軒上午才完成400公尺跨欄決賽，王偉旭中午也參加了200公尺決賽，作為學長，他只叮嚀大家不要緊張，結果真的改寫全國紀錄，「沒想到他們的表現超出我的預期，甚至比我的表現更好！」由於現場氣溫超過攝氏30度，賽前就身體不適的余晨逸，賽後訪問還突然開始嘔吐，堪稱是「嘔心瀝血」的新全國紀錄！
本屆全大運共締造3項新全國紀錄，其中台灣體大先由楊俊瀚改寫男子百米紀錄，接力隊再創1600公尺新猷。其中新科「台灣最速男」楊俊瀚因為腳不舒服，和教練團溝通後並未參與1600公尺接力，少了這位百米紀錄保持人，台體依然改寫紀錄，更顯得難能可貴。
(中時電子報)
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