柯米被炒解怨氣？ 希拉蕊陣營質疑川普掩蓋證據

FBI局長柯米9日晚間被川普迅速開除。(圖/美聯社)

美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)在2016年的總統大選失利，而日前她毫不避諱地向外界表示，敗選都是FBI局長柯米(James Comey)在投票前11天重啟「電郵門」調查而嚇跑選民害的。如今FBI局長柯米被川普用迅速開除，不少人認為希拉蕊應該會一解選戰時對柯米的怨氣，不過其實比起「滿意」，希拉蕊陣營反而是對柯米被開除一感到事質疑，認為川普此次開除柯米是要掩滅FBI對他和俄國聯繫的證據。

希拉蕊陣營的競選總幹事慕克(Robby Mook)撇除了對柯米的不滿，他表示川普這個消息「嚇壞我」了。而同樣是競選幹事的法洛(Brian Fallon)也表示，儘管自己不為柯米被開除感到難過，但是「擔心我們永遠無法得知關於俄羅斯的真相」。

柯米日前正帶領FBI調查俄國干預去年美國大選一事，和川普陣營有無勾結，這也讓不僅希拉蕊，其他民主黨人也為此痛批川普，要求獨立檢察官接手調查。其他民主黨人也為此批評川普是試圖掩蓋整起調查的真相，參議院數少數黨領袖員舒默（Chuck Schumer）就表示：「這看來不是巧合，所以辦理相關調查，應該離白宮得越遠越好，也要盡可能避開川普任命的人來查」，舒默也在推特上呼籲，要指派獨立的特別檢察官來查俄國，「否則每位美國民眾將合理懷疑開除柯米的決定，是他們(川普)企圖遮掩罪行的一環」。

而民主黨參議員魏登（Ron Wyden）也表示，川普決定在自己陣營被調查時開除柯米，「是粗暴之舉」。民主黨參議員華納（Mark Warner）表示，身為局長的柯米被開除，重創了FBI的威信，也呼籲應該要指派獨立的特別檢察官來查案。

川普此舉被不少人拿來和前總統尼克森做比較，尼克森（Richard Nixon）當年開除了負責調查水門案的獨立特別檢察官，這也就是臭名昭著的「星期六之夜大屠殺」（Saturday Night Massacre），有網友也在推特上諷刺川普：「你不知道你應該等到周六晚上，才可以大肆屠殺調查你的人嗎？」。

(中時電子報)