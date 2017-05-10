亞太校園徵才博覽會 33廠商響應

又到畢業季，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦、亞太創意技術學院承辦「金雞報喜就好業」校園徵才博覽會今在亞太學生活動中心舉行，現場有33家電子科技、傳統產業、餐飲旅遊、醫學美容、投顧企管業、服務業等廠商提供1700個熱門職缺，

徵才活動由國軍寶寶開場，為即將進入職場的社會新鮮人提振士氣，徵才活動現場有33家廠商提供包括電子科技、傳統產業、餐飲旅遊、醫學美容、投顧企管業、服務業等約1700個職缺，國軍人才招募中心與海巡署也提供8200與1000多個軍士官缺，協助畢業生與一般求職民眾接軌各大企業，或投軍報國，發揮所學適才適任。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署也到場設攤，宣導就業相關資訊，提供求職管道、求職防詐騙、青年創業計畫、求職面試注意事項及青少年就業促進措施等，讓學生安心尋找合適工作場域。

亞太總務長劉加德表示，學校每年打造求職媒合平台，讓廠商進到學校徵才，可讓學生省去舟車勞頓找工作困擾，也由學校為同學求職把關，優質廠商無須遠求。

苗栗縣政府關心年輕學子就業進程，縣府秘書長陳斌山鼓勵即將畢業的亞太青年，放對地方就是人才，更希望優秀學子留在苗栗工作，造福鄉里。

(中時)