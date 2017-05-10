挺前瞻計畫 明起民進黨團記者會連發

立法院經濟聯席委員會明將審查《前瞻基礎建設特別條例》草案，民進黨政府將由行政、立法、地方執政縣市「分進合擊」，化解前瞻爭議。民進黨團明起將一連數天「分區域」召開記者會，要一一擊破各區域藍委，質問是否反對基礎建設，將輿論壓力轉嫁至國民黨團。

根據民進黨團規畫，率先上場的是中彰投區域立委，而後還有雲嘉南、高屏、花東外島、北北基以及桃竹苗等區域，一一列舉各縣建設項目。書記長李俊俋表示，坦言之就是讓反對者有壓力，不要讓國民黨「鷹派」在台北帶頭反對，就卡住整個前瞻計畫。

李俊俋舉例，上回藍委江啟臣及顏寬恆被網友質疑反對台中建設，就跳出來澄清，顯見「反對建設沒有一個人敢講」，又好比新竹縣市連結的輕軌建設，就該點名國民黨團首席副書記長林為洲到底要不要，一區一區處理，相信壓力會很大。

民進黨地方諸侯高雄市長陳菊、台南市長賴清德、桃園市長鄭文燦以及台中市長林佳龍今天也一字排開召開記者會，力挺前瞻基礎建設；據轉述，蔡英文總統亦在民進黨中常會裁示，「展現最大決心、釐清不實傳言、黨團全力以赴、縣市相互呼應」，象徵推動決心。

(中時)