國民黨主席選舉辯論 候選人齊呼：和諧、團結

國民黨主席電視辯論會10日舉行，黨主席候選人洪秀柱（左起）、韓國瑜、郝龍斌、吳敦義、潘維剛、詹啟賢出席辯論會。（陳信翰攝）

中天電視台舉辦的國民黨主席選舉電視辯論會今（10）日下午登場，被問到如果當選黨主席，將如何團結國民黨？如何再造幾乎不可能的團結？多位候選人齊聲表示，選前和諧，選後自然會團結！呼籲黨主席選舉過程正向選舉，用理念團結！

郝龍斌說，國民黨基層黨員最憂心的就是黨的分裂。他在基層，聽到很多黨員憂心，「如果洪主席連任，本土派會不會出走？也有人問，如果吳副總統當選，深藍會不會離開？」這是基層黨員的憂慮。

他說，為什麼大家會有這樣的憂慮？就是在選舉過程有負面文宣。選前如果不能和諧，選後就不能團結。選前要如何才能和諧？就是將理念路線方法等正面回應，這樣黨自然會形象提升，選後自然會團結。

郝龍斌表示，如果選舉過程發黑函、拉人頭黨員，甚至請客吃飯，選前製造裂痕，選後怎樣團結？所以選後能否團結，在於候選人的心態及作為。主張正向選舉，透過政見與理念才能團結。

吳敦義說，作為黨的領導人和國家的領導人，蔣經國先生是最好的標竿，具有的領袖特質包括：目光如炬，路線方向正確；海納百川，包容黨內各種不同意見；挺肩擔道義。這樣的領導人才能團結全黨，朝共同的目標前進。

潘維剛說，先不分裂，才能團結。她在選舉過程只對執政不力的民進黨攻擊。候選人大家要團結同心。

詹啟賢表示，郝龍彬所説的負面選舉在這次選舉中普遍存在。所以他才會以中道的思維和理性的選擇作為參選黨主席的主軸。希望透過參選，共同創造不一樣的國民黨和新的機會。選後不儘要整合國民黨，泛藍和全國國民以及國家社會都是應團結整合的對象。

洪秀柱說，之前被提名成為國民黨總統候選人，但遺憾總統之路沒有完成，她被換掉，可是她毫無怨言，依然持續四處奔波為國民黨輔選，在促進黨的團結是以身作則。若連任黨主席，必全力促成黨的團結。

不過，洪秀柱也呼籲，團結不是嘴上說說，必須要團結在理念和目標方向上。國父孫中山當年團結，不是靠人頭黨員也不是靠請客吃飯，而是靠理念團結，海納百川。唯有理念目標才能團結。

韓國瑜說，被可怕的是基層分裂，國民黨如何把基層黨員的心要收回來很重要。泛藍大團結的軸線在反台獨，只要反台毒的政黨和政治人物，歡迎加入國民黨這個大家庭。

(中時)