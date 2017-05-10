白菜價 菲以100美元買韓軍艦

在這物價飛漲，軍武動輒以數億美元計的年代，菲律賓卻撿到了大便宜，將以區區100美元（約3,000台幣）的代價，購買韓國的二手軍艦。這聽來比搶到跳樓大拍賣的便宜貨還划算，但菲律賓究竟買到了什麼？

《大眾機械》（Popular Mechanics）網指出，菲律賓正在加強國防，儘管目前看來，它與存有南海爭議的中國相安無事，但黃岩島等爭議的隱憂卻揮之不去。此外，菲國境內還有「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）等極端組織要應付，而把錢花在陸軍身上，便意味著海軍與空軍的預算受到擠壓。

由於預算有限，菲律賓的選擇並不多，除了向韓國購買12架F/A-50「金鷹」戰機外，還接受美國所贈的海岸警衛隊巡邏艇。

據《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報導，菲國將以100美元向韓國購買浦項級輕型護衛艦。而這艘名為「忠州」（ROK Chungju）艦的護衛艦2016年12月才除役。事實上，所謂的採購，說穿了是轉交，而100美元僅具象徵意義。

(中時電子報)