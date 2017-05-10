新柏林機場 延宕5年難開張
新柏林機場預定啟用時間是2012年6月，結果5月份時發生火警而延宕啟用，一延就是5年過去，新柏林機場何時啟用依然遙遙無期。不過機場的成本仍以每月1300萬歐元(約4億2千6百台幣)的速度累積，至今新柏林機場總成本已經超過50億歐元(約1千6百多億台幣)。
新柏林機場啟用延宕主要是一連串的工程問題造成，例如:自動門缺電、電扶梯太短、排煙系統過於複雜而無用等等，看起來像是冷笑話，不過一向以工程嚴謹自豪的德國人卻笑不出來。機場當局表示航站已經完工近9成，消防安全設備多數已修復，但何時能正式啟用？仍沒有確切答覆。
更糟的是新機場還沒啟用就可能太小了。當初新機場設計的容量是一年2700萬人次旅客，但是柏林目前還在營運的兩個舊機場光是一年就接待超過3300萬人次旅客。如果要擴充尚未啟用的新機場的容量，又要多花上數年時間。新機場延宕嚴重打擊柏林的觀光業，也讓計畫進駐新機場的航空公司與餐飲等服務旅客的公司損失慘重。
一位有豐富國際機場營運經驗的顧問表示，柏林新機場在4年內都不可能啟用，而且問題沒有妥善解決的話，甚至有被封存備用的可能性。
(中時電子報)
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