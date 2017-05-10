解決少子化鼓勵生育 蔣萬安籲提高產假

少子化的問題日趨惡化，為了鼓勵生育下一代，立法院衛環委員會今（10）日提出有關照顧子女的相關福利法案，其中，立委蔣萬安等人提案修正《勞基法》第50條，將女性勞工產假由8周提高到14周，但勞動部以涉及雇主人力調配與成本負擔為由，未置可否。

蔣萬安指出，周遭許多女性朋友位於職場管理階層，待遇不錯，卻被迫在家庭與工作之中做出選擇，就產假而言，8周真的太短，不太有利於女性身體恢復，以及照顧新生兒，既然政府要成立少子化辦公室來鼓勵生育，希望能針對女性產假提高到14周，甚至更多。

蔣萬安舉例，像是鄰近國家，新加坡產假有16周，日本、歐盟都是14周，韓國有13周，台灣至今仍停留在8周，根據國際勞工組織（ILO）母性保護公約內容，在1952年時就建議至少有12周，2000年更提高至14周，台灣確實是相對較少。

立委盧秀燕也說，台灣的8周產假早就應該進行調整。增加產假這個法案，自己奮鬥多年未被採納，以為換了政府會有，現在民進黨的態度看起來跟前朝一樣，在委員會就要擋下這個法案，那少子化辦公室只是徒具形式，「做假的，一點幫助都沒有」。

勞動部指出，國際勞工組織公約稱的產假，包含婦女產前休息，產後母體恢復，照顧初生幼兒等混合目的，醫學上，母體恢復的時間約為6周，現行法規除了產假外，還有支薪產檢假5日，以及育嬰留職停薪最長2年等，產假延長影響深遠，希望大家再討論一下。

(中時)