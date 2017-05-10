就是要等白凜 失蹤15歲少女平安尋獲

疑似跟著登山領隊張詠芸「白凜」入山的台中市15歲顏姓少女找到了！張詠芸昨天先是下山補糧遭埋伏警方尋獲，問訊說詞反覆，曾向警方供稱「把她留在山中」，保七總隊第九大隊鎖定天祥沿海林道，今天下午1時許於研海林道9公里處尋獲顏女，生命跡象穩定，但顏女向警方表示「不願下山，要等張女回來！」，在警方的勸說下才願意下山，目前由警方護送下山。

(中時)