宋家豪6局僅失1分奪第四勝 本季未嚐敗績

宋家豪今在二軍面對火腿，主投6局僅失1分。(資料照 鄭任南攝)

效力日本樂天金鷲隊的旅日小將宋家豪，今日在二軍先發對上火腿，宋家豪主投6局僅失1分，球隊終場以4比3拿下勝利，宋家豪拿下本季第4勝，本季6場出賽未嘗敗績。

宋家豪此役前三局都順利壓制樂天打線，可惜第4局被轟出一發陽春炮失掉1 分，不過宋家豪之後也隨即回穩，未在讓火腿打者有得分機會，最終主投6局，飆出5次三振，僅被擊出3支安打，失掉1分，最快球速來到146公里，

宋家豪本季至今在二軍出賽6場，拿下4勝0負的好成績，還投出24次三振，不過本季目前共投26局失掉15分自責分，自責分率5.19，表現平平。

(中時電子報)