維格餅家竄改有效期限 5倍售價退貨
維格餅家涉嫌塗改商品有效期限再販售，新北市法制局消保官今日上午會同衛生局、經發局等單位，至維格餅家位於五股的觀光工廠稽查，業者允諾只要購買到保存期限標示為「EXP」的商品盒子至各門市，即可以5倍金額辦理退費或換貨。
新北市消保官、衛生局及經發局相關單位今日至維格餅家位於五股的觀光工廠進行稽查。業者表示，遭查獲塗銷有效日期的產品只限於「墨條酥」、「蛋黃酥」及「鳳黃酥」等3類，且僅五股觀光工廠販售商品有此問題，相關商品並未流向其他門市。目前門市皆已暫停銷售，專責處理退換貨事宜，直到各地主管機關同意後始恢復營業。
消保官表示，若消費者購買到產品外盒效期以「EXP（西元201X0101）」標示者，可憑發票或持外盒至全台門市，以5倍方式進行退費或換貨；另針對「墨條酥」、「蛋黃酥」及「鳳黃酥」等3類產品，可無限期憑發票或持外盒至全省門市，可以2倍方式退費或退貨。
(中時)
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