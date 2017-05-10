容積代金制問題多　柯市府6月1日提修正版

台北市長柯文哲今赴議會民進黨團報告容積代金制，盼獲議員支持，會後黨團總召許淑華表示，雙方未有共識，柯承認制度仍有瑕疵，預計6月1日前再提修正版本。(陳燕珩攝)

（16：43更新）北市容積代金制7月全面上路，日前北市都發局提出標購制、底價不超過公告現值15％的新方案，引發私地主不滿。台北市長柯文哲今赴議會民進黨團說明，盼獲議員支持，會後黨團總召許淑華表示，雙方未有共識，柯承認制度仍有瑕疵，預計6月1日前再提修正版本。

郝市府提出容積金制，制定3年落日條款，期間採容積代金、換地換容積「雙軌制」，不過期限到今年6月底，將全面實施容積代金制，引發私地主不滿，揚言發起抗爭行動；藍綠議員日前也連署提案，盼能維持雙軌制。

都發局日前提出新案，維持全面代金制，但取消徵收路寬、持有年限等限制，承諾將代金全數用於取得公保地，但由於實施標購制，底價限制不得超過公告現值15％，引發地主反彈。

柯文哲今中午特別赴民進黨團說明目前方案，強調該案受到各界矚目，因影響層面太大，市府這周持續開會討論，盼能獲議會支持。許淑華表示，會中多名議員針對市府方案提出質疑，柯文哲也承認制度仍有瑕疵，今未達成共識，預計6月1日議會總質詢前，再提出更具體的版本，說明容積購買等細節流程。

許淑華說，市府用公告現值15％低價標購公保地，再以高價賣給建商，實在大有問題；她還舉例，相鄰的兩個地號，一般土地可以市價徵收，被劃為公保地卻僅能以公告現值15％賣給市府，對地主非常不公平，會中柯文哲也認為應考慮土地價值縮水的問題，承諾再修正方案。

許淑華認為，市府從頭到尾就是急就章，方案才會有那麼多瑕疵和漏洞，黨團盼制度能再嚴謹一點。不過，若市府6月1日提出修正方案未能取得議會同意，拖過6月30日落日期限，仍會照新方案實施。

(中時)