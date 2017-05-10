專業科目9成是「派大星考題」 統測挨批

高雄高工建築科老師葉明忠批評今年四技二專統測土木與建築群的專業科目有9成是無腦考題。（林志成攝）

今年四技二專統測已考完，全國教師工會總聯合會今天解析發現，「有些類群專業科目9成都是派大星（指「無腦」）考題，課堂上睡2年的學生都可以考60分」，真的一點都不專業。此外，今年國文科題目高達9000字，考生看得頭昏眼花。

今年四技二專統測5月6日、7日舉行，共有11萬3469人報考，全教總今天邀請100多位現職高職教師檢視試題，政策部主任張文昌說，今年命題品質較往年有所提升，但部分類群專業科目題目太簡單，整合、實作題目較少，程度好的學生不易取得優勢。

新竹高商國文老師胡碧珊說，四技二專統測國文科分為測驗題及寫作測驗，考試時間100分鐘。但今年測驗題的字數約9000字，若考生花50分鐘來寫，平均每分鐘要閱讀160個字，這對從事文字工作的人都是挑戰，更何況是考高職生！

此外，胡碧珊說，現在高職生國文課都要上中華文化基本教材，但今年四技二專統測國文科只有1題的4個選項中有2個選項出自《論語》與《孟子》，中華文化基本教材的內容實在考太少了。

高雄高工建築科老師葉明忠說，看到今年四技二專統測土木與建築群的專業科目一及專業科目二的考題，「我覺得難過」，因為這兩份考卷，「9成是派大星考題」，他班上上課都在睡覺的學生都能考60分以上，這還稱得上是專業科目的的考題嗎？

葉明忠舉例，土木與建築群專業科目有一考題是：建築於濱海碼頭下方之木椿，引起腐蝕之最大原因是？（A）魚害（B）蟲害（C）濕腐，答案是（C）。他認為，這樣的考題太簡單，但專業科目一、二卻都有9成考題都是這樣，根本測不出考生的專業程度。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平回應，他們現正在蒐集各方對統測題目的意見，如果今年出得不好，明年會改進。測驗中心每年暑假都會請專家進行統測命題檢討會，結果過去不公開，今年則會朝向公開的方向走，以利於學校教學的調整。

(中時)