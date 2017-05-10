專業科目9成是「派大星考題」 統測挨批
今年四技二專統測已考完，全國教師工會總聯合會今天解析發現，「有些類群專業科目9成都是派大星（指「無腦」）考題，課堂上睡2年的學生都可以考60分」，真的一點都不專業。此外，今年國文科題目高達9000字，考生看得頭昏眼花。
今年四技二專統測5月6日、7日舉行，共有11萬3469人報考，全教總今天邀請100多位現職高職教師檢視試題，政策部主任張文昌說，今年命題品質較往年有所提升，但部分類群專業科目題目太簡單，整合、實作題目較少，程度好的學生不易取得優勢。
新竹高商國文老師胡碧珊說，四技二專統測國文科分為測驗題及寫作測驗，考試時間100分鐘。但今年測驗題的字數約9000字，若考生花50分鐘來寫，平均每分鐘要閱讀160個字，這對從事文字工作的人都是挑戰，更何況是考高職生！
此外，胡碧珊說，現在高職生國文課都要上中華文化基本教材，但今年四技二專統測國文科只有1題的4個選項中有2個選項出自《論語》與《孟子》，中華文化基本教材的內容實在考太少了。
高雄高工建築科老師葉明忠說，看到今年四技二專統測土木與建築群的專業科目一及專業科目二的考題，「我覺得難過」，因為這兩份考卷，「9成是派大星考題」，他班上上課都在睡覺的學生都能考60分以上，這還稱得上是專業科目的的考題嗎？
葉明忠舉例，土木與建築群專業科目有一考題是：建築於濱海碼頭下方之木椿，引起腐蝕之最大原因是？（A）魚害（B）蟲害（C）濕腐，答案是（C）。他認為，這樣的考題太簡單，但專業科目一、二卻都有9成考題都是這樣，根本測不出考生的專業程度。
技專校院入學測驗中心執行長林尚平回應，他們現正在蒐集各方對統測題目的意見，如果今年出得不好，明年會改進。測驗中心每年暑假都會請專家進行統測命題檢討會，結果過去不公開，今年則會朝向公開的方向走，以利於學校教學的調整。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範