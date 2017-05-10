韓新總統文在寅不排除訪北韓

韓國新總統文在寅10日與夫人金貞淑抵達首爾國會議事堂，準備參加就職儀式的神情。（圖/新華社）

甫就任的韓國新總統文在寅說，在適當的情況下，他對訪問北韓，討論平壤發展核彈抱持開放的態度。

據美聯社報導，他對北韓較柔軟的立場，可能會與華府產生摩擦。

文在寅是韓國10年來的首位自由派領導人，他還說，將與韓國的頭號盟友，以及身為韓國第一大貿易夥伴的中國誠心協商「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的部署事宜。

美國為了因應北韓威脅，快馬加鞭部署「薩德」，而中國因本身安全的考量，始終強烈反對。

在北韓加強發展核武並試射飛彈的陰影下，文在寅承諾，將致力追求朝鮮半島和平。

「我將迅速採取行動，以解決國家安全危機，」他說，「如果有必要，我願意為了朝鮮半島和平到任何地方。我會立刻飛往華府，我會去北京，也會去東京。要是條件許可，我會去平壤。」

韓國中央選舉管理委員會10日上午8時召開全體會議，確定文在寅當選第19任韓國總統，而8時9分隨即就任。

接著他提名全羅南道知事李洛淵為候任國務總理，他希望能通過提拔西南地區人才，開啟不偏不倚的用人新風氣，以釋放維穩信號。

(中時電子報)