韓新總統文在寅不排除訪北韓
甫就任的韓國新總統文在寅說，在適當的情況下，他對訪問北韓，討論平壤發展核彈抱持開放的態度。
據美聯社報導，他對北韓較柔軟的立場，可能會與華府產生摩擦。
文在寅是韓國10年來的首位自由派領導人，他還說，將與韓國的頭號盟友，以及身為韓國第一大貿易夥伴的中國誠心協商「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的部署事宜。
美國為了因應北韓威脅，快馬加鞭部署「薩德」，而中國因本身安全的考量，始終強烈反對。
在北韓加強發展核武並試射飛彈的陰影下，文在寅承諾，將致力追求朝鮮半島和平。
「我將迅速採取行動，以解決國家安全危機，」他說，「如果有必要，我願意為了朝鮮半島和平到任何地方。我會立刻飛往華府，我會去北京，也會去東京。要是條件許可，我會去平壤。」
韓國中央選舉管理委員會10日上午8時召開全體會議，確定文在寅當選第19任韓國總統，而8時9分隨即就任。
接著他提名全羅南道知事李洛淵為候任國務總理，他希望能通過提拔西南地區人才，開啟不偏不倚的用人新風氣，以釋放維穩信號。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。