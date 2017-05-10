2017童玩節更精彩 星光票首度登場

2017童玩節即將於7月1日到8月13日在宜蘭縣冬山河親水公園登場，今年以「穿越時空歷險記」為活動主軸，除了提供多樣、新奇、有趣的水域及陸域遊戲設施，還首度推出星光票，宜蘭縣民無論大人、小孩，更享有「縣籍童玩護照」百元超低價好康優惠，相當讓人期待。

今年的童玩節以「穿越時空歷險記」為主題，並邀請新銳設計師蔡曜宇為童玩節規劃主視覺，以「拼圖」象徵童玩節四大主軸，透過鮮明主視覺的設計引領，今年童玩節誕生了4位小小拼圖冒險家，分別是代表紅色拼圖的紅茶（勘查）、藍色拼圖的藍光（燈光）、黃色拼圖的彈簧（繩索）、綠色拼圖的綠MAP（MAP）、他們也同時代表「遊戲」、「展覽」、「演出」及「交流」等童玩節四大主軸。

2017童玩節活動共將舉行44天，開放時間從上午8點30分至晚上8點30分，在演出部分，野外劇場目前已規劃包括匈牙利、俄羅斯、墨西哥、吉爾吉斯等19國21團，圓形舞台則有美國、日本、韓國等7國7團正在安排中，今年更邀請來自澳洲的專業遊藝團隊，每天有3個時段，巡演於童玩節全園區內，增添演出豐富性及藝術氣息。

在展覽場域部分，主題展館將透過傳統童玩、現在童玩與未來童玩為主要設計創作概念，讓不同年齡層的遊客一次滿足懷舊、體驗驚喜旅程。今年另策畫「天涯若比鄰」展覽館，將來自五大洲、包羅萬象的各類物品，以展示與互動體驗方式在此展館呈現，讓童玩節也化身成一座包羅萬象的博物館。

在讓大小朋友都為之瘋狂的遊戲場域方面，水域遊戲增加了更多互動的設計，包括「漫步在雲端」、「水迷宮」、「穿越水世界」、「水戰場」、「步步驚奇」等設施，還有水床、水柱、水槍等各式驚喜刺激元素；另外，園區最高的亮點建築物「時光積」，將打造成充滿穿越式及互動體驗的探索園地，開發出具有益智、驚奇、趣味及結合極限體能運動的遊具，為6歲以上遊客提供最好玩有趣的陸域遊戲。

今年童玩節營業時間延長至晚上8點30分，並首度推出150元星光票，民眾可於活動期間購買，使用時間為周一至周五下午4點後，另外也提供宜蘭縣民超優惠的100元「縣籍童玩護照」，可在活動期間不限次數暢遊童玩節。宜蘭縣政府文化局長李志勇也宣布，童玩節預售票從即日起至6月30日開賣。民眾可前往四大超商購買電子票券，也可透過童玩節網路購票系統購買。

(中時)