全台高溫 10日用電量刷新今年以來紀錄

天氣炎熱，高溫達34℃，今(10日)用電量再創今年新高。台電表示，今日下午2時39分時用電量達到3263.3萬瓩，超越本月5日的3185.4萬瓩，成為今年用電新高紀錄，而今日備轉容量率為4.21％，燈號維持橘燈。

目前已連續3天為供電警戒的橘燈，值得注意的是，才剛進入5月初，就全部包辦今年用電量排名前5高。

經濟部長李世光日前接受媒體訪問時曾保證，只要不出重大意外，今夏不會有代表限電警戒的紅燈出現。

(工商)