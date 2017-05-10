快救我媽！高一女急報警救回燒炭母
母親節將屆，險發生令人遺憾的事；台中市45歲張姓女子因債務纏身竟在出租套房燒炭自殺，期間張母與高一女兒通電話，一直交代要「好好照顧自己，記得吃飯」，從小與媽媽相依為命的女兒察覺不對勁，立即報警，當警方抵達張母所居住套房，廚房的流理台一盆炭火不斷燃燒，警方趕緊將意識模糊的張母送醫。
警方指出，張姓少女在嘉義某高中就讀高一，當時接到母親電話心中感到不安，因言行舉止異於往常，還不斷交代她在外求學要「好好照顧自己，記得吃飯」，她擔心有憂鬱症病史的母親有輕生念頭，心裡非常慌張趕緊向警方求救。警方抵達北區英士路一棟公寓大樓，張母不斷大喊「我不想活」、「不要救我」。
張婦的女兒向警方表示，母親因負債不堪壓力，常常有輕生的念頭。張女第一時間機警報警，成功救母，警方稱讚小小年紀為救母面對危機處理、冷靜而鎮定，所幸張母送中國醫藥大學附設醫院急救後已無大礙，張女感謝員警即時將母親生命挽回，母女倆能共度母親節。
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