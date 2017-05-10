捕獲趙又廷高圓圓看電影 拉手共吃爆米花甜炸！
藝人高圓圓和趙又廷結婚近3年，婚姻生活幸福美滿，不時在機場、街頭就被目擊互動甜蜜，令人稱羨，近日夫妻倆一起去看電影被巧遇，兩人雖然相當低調，但拉拉小手、共吃爆米花的恩愛行為，依舊閃瞎網友。
微博「八哥專用」9日貼出趙又廷、高圓圓被捕獲去看電影的照片，兩人同樣戴著黑色棒球帽，身穿簡單T恤，進入電影院時手還牽緊緊。而巧遇他們的網友表示，一開始以為戴帽子的男生是網紅，後來才發現是趙又廷和高圓圓，被其他人問到他們看電影會否討論時，該網友說「有的，還一起吃爆米花，還拉手手」。
另外，有人羨慕他遇到男神女神時，該網友笑稱一心二用好累，「電影也得看，還得裝淡定」，也有人大讚其沒打擾小倆口的行為，並激動喊他們實在太幸福，直呼「這就是嫁給愛情的樣子」。
(中時電子報)
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