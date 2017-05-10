解決屎流成河，屏縣找畜牧業推動沼氣發電

屏縣鼓勵畜牧業者響應沼氣發電，每日能產生的電量相當可觀。（林和生攝）

畜牧沼氣發電設備動則數百萬元至千萬以上，是業者考慮再三的關鍵。（林和生攝）

屏東畜牧業蓬勃發展，是全台生產重鎮之一，衍生而來的廢棄物處理成了當務之急，日前被民眾踢爆各地屎流成河的景象讓人歷歷在目，屏東縣政府近日找來全台沼氣發電業者，盼與在地豬農媒合，一同推動綠能，可望為此找到解決之道。

根據統計，106年屏縣養豬頭數約有127萬頭，每頭豬隻1天可產生5公斤糞尿量，屏縣綠能專案推動辦公室主任何紹康指出，轉換成沼氣發電保守估計一天可產生0.15度電，如全數投入市場，一年總計可產生近7000萬度電，以每戶家庭每月平均用電量303度換算，可供應1萬9123戶家庭整年家庭用電支出。

這龐大市場商機吸引全台各沼氣發電業者蓄勢待發，有數十家業者表態有意願與豬農合作，近日將進行媒合，但何紹康不諱言，讓人望之卻步的關鍵仍在設置沼氣發電設施的「價格」。

以一場中小型豬舍為例，設置沼氣發電經費需數百萬元至千萬不等，不是每個人都願意負擔且負擔得起。一名陳姓豬農評估，至少要2000頭以上的大場才符合效益，但這種規模的業者僅占全縣5％，所以仍在觀望中。

何紹康強調，設置沼氣發電短則5年、長至10年就能回本，不過考量小型場社占全縣多數，未來也積極規畫沼氣中心，透過集合處理的概念，把豬場廢棄物集中。同時也與銀行端談妥低利貸款，相信能提高畜牧業者一同響應綠能的意願。

(中時)