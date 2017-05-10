陳星案太棘手 接案律師竟拒曝光

陳星在補教界很有名氣，號稱「補教界馬英九」。(圖/網路照片)

疑涉性侵，補教名師陳星昨發表5點聲明，文中特別感謝兩位律師，願意在此社會氛圍下，挺身而出。不過，台南地檢署昨曾詢問兩位律師是否提供資料給媒體，兩位律師均拒絕不願曝光。足見，陳星一案犯社會輿論大忌，令接案律師戰戰兢兢。

據《蘋果》報導，陳國星聲明稿昨晚是透過台中一家創意工作室發出聲明稿，工作室強調，不認識陳星，只是代第三方轉發，而第三方的身分不便透露；陳委任兩名律師昨一同赴南檢陪同訊問，但拒絕將提供個資給媒體，檢方只好尊重律師的決定。

律師謝憲愷表示，通常律師接受委任之後，一般就會對外代表當事人發言，像這樣低調作法相當少見。不過，女作家案是目前各界關切焦點，律師身分過早曝光，可能立即遭到各界撻伐壓力，因此才會透過第三方發出聲明稿。

(中時電子報)