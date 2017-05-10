清潔隊員桃市府前抗爭 怒喊鄭文燦出來
桃園市環保局工會下清潔隊員，今天上午在市府前針對減薪及休假補助進行抗爭，桃園市環保局工會代理理事長陳敬儒解釋，去年底勞基法修法後，行政院發文到各縣市政府，要求各機關的技工工友明年起停用「休假促進措施」（俗稱國民旅遊卡），不再強迫休14天假、給予1萬6000元國旅卡額度，改為1年有30天特休、未休換算加班費，若要靠此領滿1萬6000元，反而得多上12天班，「工時增加、待遇還比較差。」
陳敬儒指出，清潔隊員並非技工工友，是否歸納在發函內的適用對象仍有疑問，「縣市政府機關環保工會聯合會」人事行政總處也發文表示，清潔隊員是否適用該函釋，管理權責在地方政府，工會屢次發文希望市長將休假補助列入明年預算，但市長鄭文燦3個月來卻避不見面，也不願意進行協商。
桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林今天出面與抗爭隊員溝通，遭抗議隊員怒罵「不買單！」場面十分尷尬，環保局事後發表聲明表示，因中央政策變動，原本適用勞基法的工友、技工及清潔隊員被排除在外，由於本案涉及各機關適用勞基法的員工，不單是清潔隊員，將參酌其他5都的做法、3個工會的人數比例完成最後決策，並召集3個工會說明清潔隊員國旅卡政策。
(中時)
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