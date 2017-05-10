與「白凜」餐風露宿2周，15歲神隱少女找到了！

失蹤多日的顏女今天下午於太魯閣天祥研海林道9公里處被警方尋獲，生命跡象穩定。（張祈攝）

台中市警察局第6分局偵查隊長陳春安表示，保7總隊第9大隊持續派員在天祥地區進行搜尋，終於找到滯留山上的少女。（盧金足攝）

15歲被害少女（左）在臉書上有多張和外號「白凜」的張姓領隊合照的照片。（盧金足翻攝）

與綽號「白凜」的登山女領隊張詠芸到花蓮山上的顏姓少女，從4月24日失蹤後，至今已15天，在昨天拘提到下山採買的「白凜」後，保7總隊第9大隊今天（10日）下午2點30分許，在前往研海林道9K工寮途中，發現顏姓失蹤少女，已帶同顏女下山途中，該女生命狀況正常、安全，預計下午5點到達登山口，顏姓少女媽媽說，「身體平安就好了！」

台中市警察局第6分局偵查隊長陳春安表示，昨天下午於花蓮天祥地區尋獲張詠芸，當時張女正進入一家超市要購物，因還要採買米菜等要進入市區，在張女取車時順利尋獲，警察局第6分局獲報後，立即派人前往花蓮將張女押解回台中。

警方表示，保7總隊第9大隊派員在天祥地區進行搜尋，下午傳出找到顏姓少女的好消息，預計下午5點到達登山口，顏姓少女在山上餐風露宿15天，終於找到人，讓家人放下一顆心，「孩子平安就好了！」

(中時)