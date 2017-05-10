陳冠宇昨拿本季首勝 伊東勤盼下一場繼續維持

陳冠宇昨役先發面對樂天，拿下本季首勝，有望下周西武系列戰再度先發。(本報資料照)

旅日左投陳冠宇，昨(9日)對上樂天金鷲，本季首度先發，主投6局無失分好投，還飆出生涯最快的149公里，羅德監督伊東勤說：「希望他(陳冠宇)下一場也能延續表現。」

陳冠宇昨役面對軟銀，6局用了120球，雖投出5次保送，不過都順利化解失分危機，繳出無失分表現，順利拿下本季首勝，也讓球隊多了一位先發可用之兵。

伊東勤表示，今年球季樂天有許多很強的左打，加上又是洋聯首位，所以選用左投先發，陳冠宇也順利壓制住對手，希望下一場可以維持表現。

陳冠宇昨役先發，也是是目前羅德開季31場比賽中，共動用8位先發的唯一左投，有望下周球隊在主場與西武的系列戰再度登板先發。

(中時電子報)