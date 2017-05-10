三條國小躲避球全國第4 家長視同冠軍隊迎接凱旋
「孩子，你永遠是第1名」！溪州鄉三條國小躲避球隊遠征台東參加第18屆全國躲避球錦標賽，過關斬將挺進前4強，雖然無緣前3名，成績卻是史上最好，前晚家長迎接球隊凱旋，燃鞭炮又戴花圈，陣仗就像是迎接冠軍隊。
校長林淑貞說，三條國小是1所只有6個班級的小校，躲避球校隊要成軍不簡單，幾乎6年級的孩都要傾巢而出，儘管如此，在教練謝奇穎的訓練下，孩子們個個將士用命，更是縣長盃、教育盃等賽事的常勝軍，先後拿下18座的冠軍金盃，更連續9年代表彰化縣進軍全國。
小校球隊進軍全國賽，面對的都是各縣市頂尖對手，過去9年，三條國小校隊得過3次第6名、1次第5名，今年男女混合組共32隊，三條國小搶進第4，是空前佳績，難能可貴。
結束台東的戰役，躲避球隊前晚回到三條國小，家長們是立刻燃放鞭炮迎接，並逐一為隊員們獻上花圈，場面很喜氣。家長們說，「孩子能夠代表家鄉爭光，就都是父母心目中的第1名」。
(中時)
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