遭黑道恐嚇求自保 營建商竟購入大批槍械
在桃園市龍潭區設營造廠的許姓男子，因承包工程被天道盟黑幫分子到工廠恫嚇，為求自保，竟買來大批槍械藏放工廠，台北市警大安分局獲報，今天前往工廠搜索，起獲4把改造手槍及近60顆子彈，並將許嫌逮捕送辦。
警方調查，50歲的許嫌開設營造廠承包模板等工程，與黑道扯上關係並時有摩擦，經常碰上兄弟上門找碴恐嚇，為求自保下，6年前花了68萬元代價，向一名同鄉友人買了多把巴西金牛座改造手槍和子彈。
數月前，許男又因一筆土地買賣糾紛，於上月遭天道盟教唆上百幫眾到工廠叫囂，許男便將槍枝藏放在工廠休息的床邊，準備隨時應付上門的黑道兄弟。
今晨5時許，大安分局前往許嫌的工廠搜索，許嫌先假意配合警方，謊稱槍枝藏放於自宅房間內，自願帶員警前往取槍未果，員警再將他帶返工廠，終在房間床邊找到一只黑色手提袋，裡面裝有改造手槍4枝及子彈53顆、霰彈5顆、彈殼4顆等大批槍械。
警方意外發現，許嫌還涉及聘僱1女2男的越南籍逃逸外勞，訊後全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並將擴大清查扣案槍枝來源及有無涉及其他刑案中。
(中時)
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