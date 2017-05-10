「看見天使‧為愛而生」草屯療養院歡慶護士節
衛福部草屯療養院10日以「看見天使‧為愛而生」歡慶護士節，並獻上象徵純潔、幸福、青春活力的護理代表花「海芋」，給在崗位上奉獻心力且充滿熱情的護理人員，表達無限的祝福。
慶祝活動在熱情的國標舞中拉開序幕，藉由「看見天使，為愛而生」影片，將全院護理師照顧病人、團隊合作與緊密延續照護的剪影，分享給其他醫療團隊，全場護理師更是凝神回顧踏過的每個步腳印，看見影片中出現的自己及一起辛苦照顧病人的同仁，無不感動。
草屯療養院長簡以嘉，在會中特別期勉護理同仁要注意「身心健康」，也請護理主管持續打造優質職場，創造各種學習成長的機會；簡院長也致贈每位護理人員「運動水壺」，期許要有健康與體能，並有專業能力，才能為自己增加正面能量，並造福更多病人。
會中並也表揚資深、優良護理人員及服務滿25年資深績優護理人員、護理臨床專業進階護理師等。
(中時)
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