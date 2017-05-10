軍中母親節 母子手作蛋糕甜在心

下士范硯婷送給媽媽手作蛋糕及卡片。（譚宇哲翻攝）

下士李子堯送給媽媽手作蛋糕，提前慶祝母親節。（譚宇哲翻攝）

母親節前夕，陸軍關指部淡水營區10日首次辦理勞軍母親節手作創意蛋糕活動，新北市民政局特別邀請新北市糕餅公會理事長李啟源到場，指導軍眷媽媽與國軍弟兄們一起動手製作創意蛋糕，讓親子把握相聚時光，「吃甜甜、心甜甜」，提前歡度母親節。

李啟源現場以時下流行的翻糖結合杯子蛋糕，設計小洋裝、高跟鞋、包包等6款夢幻造型的杯子蛋糕，國軍弟兄與媽媽們發揮創意，在蛋糕上裝飾各式水果、奶油、巧克力，有弟兄在蛋糕上畫上媽媽臉龐，讓媽媽感動得紅了眼眶。

新北市副秘書長林祐賢今天也至關指部淡水營區頒贈端午節加菜金，慰勞國軍弟兄辛勞，林祐賢說，國軍弟兄平日肩負保家衛國、災害救難重任，皆仰賴軍眷在背後默默支持，才能讓國軍無後顧之憂，勞軍活動除了對軍人致意，也要特別對軍眷表達市府感謝之意。

(中時)