軍中母親節 母子手作蛋糕甜在心
母親節前夕，陸軍關指部淡水營區10日首次辦理勞軍母親節手作創意蛋糕活動，新北市民政局特別邀請新北市糕餅公會理事長李啟源到場，指導軍眷媽媽與國軍弟兄們一起動手製作創意蛋糕，讓親子把握相聚時光，「吃甜甜、心甜甜」，提前歡度母親節。
李啟源現場以時下流行的翻糖結合杯子蛋糕，設計小洋裝、高跟鞋、包包等6款夢幻造型的杯子蛋糕，國軍弟兄與媽媽們發揮創意，在蛋糕上裝飾各式水果、奶油、巧克力，有弟兄在蛋糕上畫上媽媽臉龐，讓媽媽感動得紅了眼眶。
新北市副秘書長林祐賢今天也至關指部淡水營區頒贈端午節加菜金，慰勞國軍弟兄辛勞，林祐賢說，國軍弟兄平日肩負保家衛國、災害救難重任，皆仰賴軍眷在背後默默支持，才能讓國軍無後顧之憂，勞軍活動除了對軍人致意，也要特別對軍眷表達市府感謝之意。
(中時)
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