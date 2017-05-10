不滿被批「耍賴」 邱太三槓李佳玟

法務部長邱太三不滿成功大學法律系教授李佳玟，投書質疑他在檢察人事政策上「耍賴」，還將投書文章放進會議資料，今日在司改國是會議上表達抗議。(蕭博文翻攝)

法務部長邱太三不滿成功大學法律系教授李佳玟，投書質疑他在檢察人事政策上「耍賴」，還將投書文章放進會議資料，今日在司改國是會議上表達抗議，希望同組委員不要作人格抹黑與人身攻擊。召集人瞿海源也指示，移除有人身攻擊之虞的會議資料。李佳玟則回應，如果「耍賴」指示邱太三的玩笑話願意道歉，但文章中提到的檢察人事問題希望獲得重視。

邱太三日前巡視台北地檢署時，肯定身兼司改國是會議代表的檢察官林達能說能寫，笑說唯一不足的就是林達不太會耍賴，「不像部長就比較會耍賴」。李佳玟本月8日即以「法務部長的耍賴功力」為題投書，質疑邱太三在檢察人事權上的態度令人疑惑，「感受到邱部長的耍賴功力！」

邱太三今日會議一開始即表示，對於不同意見、批評都可接受，但希望同組委員建立對內不要作人格的抹黑、人身攻擊的默契，不解為何在場外一個想把氣氛弄輕鬆、自我調侃的場面話，會被放到嚴肅議題裡做人格的抹黑跟人身攻擊？

律師尤伯祥本欲發言，邱太三隨即笑著搶著說，「我不是講你，我是講李教授（李佳玟），你的文章我有看，我沒意見。」瞿海源也說，如果對委員不滿，就當場提出由大家處理，希望今天之後在外面發表的評論不要人身攻擊，一切就事論事，也裁示將涉及人身攻擊的文章從司改國是會議、會議資料中刪除。

邱太三難掩不平地說，不滿竟然文章寫到法務部長的耍賴功力，這已涉及人格抹黑，「我的人格不是你可以侮辱的啦！」自豪工作卅多年，只要問問與他共事過的人，就知道他的為人。

尤伯祥則表示，希望部長多擔待，畢竟他承受的人身攻擊也不會比部長少，但凡提出改革都會遭受攻擊，希望部長大人要有大量，反應不需要這麼激烈。邱太三再次強調，希望委員間建立默契，不然只是給媒體製造內鬥的題材，應避免記者分化、操作。

李佳玟回應，「會議以來受到人身攻擊最多的或許是我跟尤伯祥委員」，更指曾有委員在群組放了一篇人身攻擊的文章，她當場開罵，所以當被指責人身攻擊，不然就是自我檢討，不然就是覺得滿諷刺。

李佳玟說，之所以寫哪篇文章，出於上次開會的困惑，重點在提出重要的問題，關於檢察長、總長任命方式，被認為人身攻擊的語言其實來自於邱部長會外的發言，我無法分辨是開玩笑或半真半假的玩笑，「如果這是玩笑我道歉，但裡面提到的問題我希望被得到重視。」

李佳玟補充，沒有故意要人身攻擊，如果要攻擊的是位置，是部長對外的發言與態度，不是針對這個人。

(中時)