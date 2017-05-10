被質疑「耍賴」 邱太三發4點聲明抗議

法務部長邱太三不滿成功大學法律系教授李佳玟，投書質疑他在檢察人事政策上「耍賴」，還將投書文章放進會議資料，今日在司改國是會議上表達抗議，並發表四點聲明。

1.對不同意見或反對者的惡意抹黑或人身攻擊，仍然無法正當化你的主張或論點。

2.改革是要立基於對現狀問題的全面認知與理解，不能以「盲人摸象式」自以為他所了解的就是全部，就如醫生病因診斷錯誤，則再好的藥方或手術，只是加速病情惡化甚至死亡。

3.改革的方案如引用或參考外國制度或經驗時，最好要有法社會學的比較研究。如自己獨創時，則不能一廂情願或過度美化，不能無視於方案應有的前提條件與基本配套，更不能拿國人當白老鼠做試驗。

4.對於司改，我不是追求夢想的改革者，更不是要求一步到位的革命者，我只期求在務實可行的改變過程中，存有更多進步的理念與價值，因為，畢竟法是一種文化現象，是社會生活實踐的產物，是人性的實現與對象化，也是法律自身的一種進化過程。

(中時)