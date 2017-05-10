部桃邀無菸團隊　同慶母親節、護師節

醫師呼籲民眾戒菸來避免身體傷害，也定期帶媽媽做乳房攝影及子宮抹片檢查。（葉臻攝）

衛生福利部桃園醫院今天結合母親節、國際護師節，在院內舉行慶祝活動，除了呼籲民眾不要在家抽菸，讓平時聞油煙的母親吸二手菸外，也要定期帶媽媽做乳房攝影及子宮抹片檢查，照顧母親的健康。

無菸團隊醫師江俊宜表示，由於「家庭」並不在菸害防制法規內，民眾只能靠個人自主性克制，來避免二手菸傷害家人健康，除此之外，會附著在衣服、地毯、沙發、牆壁、天花板上好幾個月的三手菸，對兒童的傷害非常大，仍呼籲民眾戒菸來避免身體傷害，也定期帶媽媽做乳房攝影及子宮抹片檢查。

部桃院長鄭舜平也現場分享了一封民眾寫給護理人員的感謝信，他強調部桃護理師從原本的700多位增加至今日的900多位，人力加強之餘也能提供病患更好的服務，也祝所有護理人員護師節快樂。

(中時)