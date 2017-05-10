陳傑忘情甩棒 全大運7年21金畫完美句點

陳傑衝過終點線得知破全國紀錄後（左圖起），興奮的將接力棒甩到空中，並狂吼歡呼。（李弘斌攝）

改寫高懸19年的全國紀錄，當陳傑衝過1600公尺接力終點線的那一刻，他忘情的把接力棒甩到空中。儘管這個動作不能鼓勵，不過能以破全國紀錄來替自己的大專生涯畫下句點，真的讓陳傑在全大運的7年21金更有意義。

「那瞬間就是很興奮，常看到國外選手比賽，看到很好成績的時候，會做出一些意想不到的動作，我當下意識也是這樣，」陳傑賽後笑說，丟出去後他楞了一下，想說會不會丟得太高，「只是一個插曲啦，沒有刻意，純粹就是太開心！」

從大學部念到今夏要從研究所畢業，陳傑每年全大運都替母校台灣體大貢獻400公尺、400公尺跨欄、1600公尺接力3面金牌，最後3項都以「7連金」畫下完美句點。其中在壓軸的1600公尺接力改寫全國紀錄，他擔任最後衝刺的第4棒，也將學長風範發揮的淋漓盡致。

「以破紀錄為目標，我賽前真的蠻緊張的，」余晨逸說：「學長（陳傑）一直鼓勵我不要太緊張，把自己最好的展現出來。破紀錄當然非常非常開心，學長今年最後一年，當作送他最後一個禮物。」

陳傑則說自己其實很緊張，但作為年紀最大的學長，要像定心針一樣，「我告訴他們不要緊張，有我在，你們就盡量跑，剩下的就交給我，沒想到學弟的表現都超出預期，」陳傑說，接力不是靠個人，要4棒都有很平均的實力，「順其自然的展現，反而會有意想不到的成績，這樣不是很好嗎？」

談到自己的21金驚人紀錄，陳傑謙虛的說，只是自己做一個學生和選手應盡的本分，「比賽就是希望把最好的成績呈現出來，替我的學校、隊友還有我自己爭取到最大的榮譽。該結束的還是要結束，還有下一個階段的目標要去完成，謝謝母校對我的栽培，全大運能在這裡畫下一個完美的句點。」陳傑說。

(中時電子報)