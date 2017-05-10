廉政署全國下水道稽查 助政府追回1億餘元

廉政署針對全國下水道工程展開專案稽核，發現有廠商未依約施工、虛報費用、以原土混充MRC進行道路回填等重大缺失，計追繳金額高達1億800萬元。

這波專案稽核起因於花蓮縣政府2013年至2015年間，主動結合政風人員以採購監會辦、施工查核等方式，針對總工程12億元的汙水下水道工程稽核，發現十大缺失。

花蓮縣府查出的缺失包括，以原土混充MRC進行道路回填、核銷價目表中隱藏算式虛報數量、地質改良照片造假、開挖工項費用重覆編列打除費及鑽孔費、地上作業編列通風及安全設施費用、PC路面或路坪修復虛報數量、鍍鋅格柵板施作不實，開挖寬度計算方式與圖書不符、陰井及人孔深度計算含底座、(糞管)施作假管等，追繳金額達1億元。

為瞭解全國下水道工程有無偷工減料等異常情事，廉政署2016年發動全國性汙水下道及分支管網接管工程專案稽核，發現有材料清點、存放、送驗作業程序異常，及廢土清運作業異常，除某市人孔蓋殘值追繳金額待估算，本次全國性專案稽核計節省公帑及增加國庫收入827萬6706元。

廉政署指出，稽核成果除分別按契約依情節移送法辦1案(未施做CLSM)、要求扣罰款、拆除重作、修改合約外，考量部分異常尚待追查，且政府仍持續推動「汙水下水道第五期建設計畫(104年至109年度)」，將責成各政風機構持續積極關注該類工程建設，以確保工程品質，降低違失案件之發生。

汙水下水道工程專案稽核除各縣市政府辦理外，內政部營建署政風室亦發揮廉政署預防、查處雙管齊下的工作理念，2016年1月該室查察代辦之某工程疑涉有偽變造監造報表及施工日誌等相關不法情事，且工作井底版未依契約規定放置鋼筋及工作井周圍止水設施未依規定施作，簽陳該署署長後函送司法機關偵辦，目前本案除持續追繳減價、不予計價及扣罰部分外，另啟動專案清查追蹤水工處中區分處尚在施作中之在建工程，期能發揮事前防範之目的。

(中時)