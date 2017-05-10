海巡署攔獲22噸走私香菇火腿 市價逾3千萬

海巡署人員拆開紙箱，發現藏有走私金華火腿，目前每隻市價約5千元。（王文吉翻攝）

專案小組出動大批人力清點，計查扣超過22公噸的走私香菇、金華火腿。（王文吉翻攝）

海巡署攔截大批走私香菇、金華火腿，數量驚人。（王文吉攝）

海巡署查獲私梟走私乾香菇，趁端午節銷售牟利。（王文吉攝）

海巡署查獲走私金華火腿，目前每隻市價約5千元。（王文吉攝）

端午節將屆，粽料需求大增，海巡署台中機動查緝隊昨中午於彰化和美查獲大陸走私香菇、金華火腿，總重超過22公噸，市價高達3200餘萬元，逮捕負責搬貨的葉姓工頭及7名工人，全案將傳喚葉姓貨主、譚姓負責人到案說明。

海巡署台中機動查緝隊日前接獲線報，有私梟業者擬於端午節前夕，走私農產品牟利，遂報請台中地檢署洪國朝檢察官指揮偵辦，會同海巡署彰化機動查緝隊、第三海岸巡防總隊、關務署台中關、台中港務警察總隊、保安警察第三總隊第一大隊、台中市警察局烏日分局、彰化縣警察局和美分局等單位組成專案小組。

經專案小組長期跟監，發現錦屏企業上月25日自大陸經香港進口乾銀耳3.4噸，透過海運方式，運送4只40呎貨櫃至台中商港第10號碼頭存放，並於5月9日始提出申領其中1只貨櫃。

專案人員研判可能夾藏走私貨物，遂派員尾隨貨櫃車，跟監至彰化和美一處廢棄倉庫，現場共有10多人待命，貨櫃一落地，就分頭搬運至小貨車，眾人見警方出示搜索票，嚇得四處奔逃。

警方最後逮捕葉姓工頭在內等8名搬運工，查獲大批走私大陸香菇、金華火腿。葉姓工頭表示，他受雇於錦屏企業公司，負責找幫手到場搬貨，對方只講是農產品，不知道是走私物。

警方清點現場，計查扣香菇、香菇絲計1萬9492公斤，另發現4隻1箱裝的金華火腿，共計3222公斤。中巡局副局長耿英傑表示，端午將屆，目前國產乾香菇每台斤1500元，金華火腿1隻約5千元，走私總市值高達3200餘萬元，幸及時攔查，未流入市面擾亂食安。

(中時)