基因新療法 卡在用藥給付舊制

新的基因療法的治療模式，讓傳統的用藥醫療給付遭遇很大挑戰。(達志影像)

包含台灣健保在內，傳統的用藥給付就是實支實付，保險機構按醫生開出的處方箋付費。但是最新的基因療法卻是一次用藥終身有效，可是一次用藥卻需數十萬甚至百萬美元費用，那麼誰該為這筆帳單付費？

因為基因缺陷導致罕見的兒童失明症狀，目前有新療法可以解決，那就是把一段有功能的DNA直接注入眼部，可以保留現有甚至恢復視力。研發該療法的Spark製藥公司為此花了4億美金的研發費用，所以需要患者或是保險公司為這種一次給藥終身療癒的新方法付出昂貴的醫藥費用。其實這種新療法也相當於是預支未來的醫療費用，不過美國的保險公司對此興趣缺缺。

很多慢性病例如糖尿病、高血壓等都需終身服藥卻不能治癒，但是健保或是其他國家的醫療保險機構可以為此買單，這種做法有點像為病患的健康付租金，如今新的基因療法卻像為病患的健康一次付清。這種新付費方式精算起來可能比較划算，舉例來說葛蘭素史克公司的新藥用於治療一種基因缺陷的「泡沫男孩綜合症」，一次性的醫療費用是約60萬美元，但是該症傳統的酶替代療法兩年的費用也要這個數字。

如果保險機構是像台灣健保屬於單一保險人模式，問題還沒這麼複雜，可是其他國家的複雜公營商業保險混合的模式，比較不能應對這種新式醫療的帳單，因為患者一生中可能會更換多次保險公司。

為因應新式療法的帳單，很多人提出創新的醫療費用模式，例如一次用藥若沒痊癒，藥廠要退回費用，保險機構採分期付款方式支付給藥廠，或是政府直接補助藥廠的研發費用以降低廠商風險與未來病患醫療費用等等。雖然沒有定論，但是新式的醫療手法必然伴隨天文數字的帳單，各國的醫療保險機構都需要未雨綢繆。

(中時電子報)