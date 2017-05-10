基因新療法 卡在用藥給付舊制
包含台灣健保在內，傳統的用藥給付就是實支實付，保險機構按醫生開出的處方箋付費。但是最新的基因療法卻是一次用藥終身有效，可是一次用藥卻需數十萬甚至百萬美元費用，那麼誰該為這筆帳單付費？
因為基因缺陷導致罕見的兒童失明症狀，目前有新療法可以解決，那就是把一段有功能的DNA直接注入眼部，可以保留現有甚至恢復視力。研發該療法的Spark製藥公司為此花了4億美金的研發費用，所以需要患者或是保險公司為這種一次給藥終身療癒的新方法付出昂貴的醫藥費用。其實這種新療法也相當於是預支未來的醫療費用，不過美國的保險公司對此興趣缺缺。
很多慢性病例如糖尿病、高血壓等都需終身服藥卻不能治癒，但是健保或是其他國家的醫療保險機構可以為此買單，這種做法有點像為病患的健康付租金，如今新的基因療法卻像為病患的健康一次付清。這種新付費方式精算起來可能比較划算，舉例來說葛蘭素史克公司的新藥用於治療一種基因缺陷的「泡沫男孩綜合症」，一次性的醫療費用是約60萬美元，但是該症傳統的酶替代療法兩年的費用也要這個數字。
如果保險機構是像台灣健保屬於單一保險人模式，問題還沒這麼複雜，可是其他國家的複雜公營商業保險混合的模式，比較不能應對這種新式醫療的帳單，因為患者一生中可能會更換多次保險公司。
為因應新式療法的帳單，很多人提出創新的醫療費用模式，例如一次用藥若沒痊癒，藥廠要退回費用，保險機構採分期付款方式支付給藥廠，或是政府直接補助藥廠的研發費用以降低廠商風險與未來病患醫療費用等等。雖然沒有定論，但是新式的醫療手法必然伴隨天文數字的帳單，各國的醫療保險機構都需要未雨綢繆。
(中時電子報)
文章來源：bloomberg
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。