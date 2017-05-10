維格餅家驚爆竄改效期 桃機2門市暫停營業

維格餅家在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街的二家門市，10日開始預防性暫停營業、暫停販售所有商品，僅受理產品退貨退款及換貨服務。（陳麒全攝）

維格餅家在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街的二家門市，10日開始預防性暫停營業、暫停販售所有商品，僅受理產品退貨退款及換貨服務。（陳麒全攝）

維格餅家在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街的二家門市，10日開始預防性暫停營業、暫停販售所有商品，僅受理產品退貨退款及換貨服務。（陳麒全攝）

台灣知名糕點廠商維格餅家9日驚傳蕭姓董娘指示員工竄改墨條酥、蛋黃酥、鳳凰酥等三項糕點即期品的保存效期，並重新上架販售牟利。經被士林地檢署搜索，蕭姓董娘以150萬元交保後，維格餅家董事長孫國華10日公開道歉，並承諾問題商品可無限期憑發票或購買證明，依雙倍價格退換貨，董娘也被停職並靜候司法調查。

雖然查獲維格餅家竄改產品保存期限，維格餅家宣稱只有在總店販售，但為安全起見，維格餅家在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街的二家門市，10日開始預防性暫停營業、暫停販售所有商品，等到調查有結果再開業，目前維格餅家在桃園機場有兩家門市。雖然停止販售，但受理產品退貨退款及換貨服務。

門市人員貼出公告表示，如果外盒保存期限有「EXP」到期字樣的可獲得購買金額5倍的退款，墨條酥、鳳黃酥及蛋黃酥是2倍的退款，持外盒退款也可，也可以換貨。

(中時)