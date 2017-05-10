師師相護 家長團體批校園成不適任師庇護所

教育部要各縣市政府在2周內剔除學校不適任教師轉任補教業，不過全國校長協會及全國家長團體聯盟今天發表共同新聞稿指出，不適任老師猶如校園不定時炸彈，現行教評制度容易受人情左右，校園反而成了不適任老師的庇護所。

教育部昨天決定推補習班實名制，2週內全面清查全國補習班教職員工名冊，比對教育部不適任教師名單，積極剔除狼師。不過，學校要處理不適任教師非常困難，先前就有「叫學生吃垃圾」的不適任老師，因申訴成功回鍋續教，再度引發社會高度關注。

事實上，要讓不適任教師離開學校非常困難，縣市議員、家長等教育團體都很清楚卡在教評會容易陷入「師師相護」處境，不適任教師退場棘手制度，每到審查教育預算，各議會常有校長因為不適任教師案子困擾，被叫到議會罰站。

現在正逢一年一度各縣市、省市介聘的作業，不適任老師議題也是燙手山竽，被家長團體高度質疑年年上演「你丟我撿」的戲碼，而且越演越烈，接手的學校注定至少兩年昏天暗地、投訴不斷、不得安寧的日子，家長無奈、學生權益何在？

全國校長協會及全國家長團體聯盟表示，要讓一位不適任教師離開學校，走完所有程序至少需1年，甚至更久。2000至2007年近8年的期間，北市各級學校教師2萬4千人，只通過9個解聘案，難怪家長、議員都質疑，北市的不適任教師，8年不過9人？

為何處理一位不適任教師如此困難？主因在法令沒有明確要求處理期程，過度保護教師所致。校長和家長團體指出，早在10年，行政院會就通過的「教師法」修正草案，送交立法院審議，包括把教評會組成的教師比例由1/2降到2/5，未來可避免「師師相護」，將能更有效地處理不適任教師問題。

全國校長協會及全國家長團體聯盟指出，這項修法一拖再拖，長達10年都無法完成，讓不適任教師成為家長和小孩最大的恐懼，總要等到家長氣到爆開，到媒體爆料，把事情鬧大，才能啟動輔導程序。

校長和家長團體主張，立法院應該趕快進行《教師法》修法，另加入應落實教師實質考核，以教師專業規準為內涵，進行實質考核，並逐步比照公務人員甲等比例，才能解決不適任教師問題。

(中時)