眷村記憶拼圖展　穿越時空走訪當年

新竹市眷村博物館即日起至8月31日止，舉辦「眷村記憶拼圖主題特展」，帶領各世代民眾穿越時空，體驗眷村生活。（郭芝函攝）

新竹市眷村博物館即日起至8月31日止，舉辦「眷村記憶拼圖主題特展」，10日邀請眷村媽媽一起回憶過往，動手拼拼圖。（郭芝函攝）

新竹市眷村博物館即日起至8月31日止，舉辦「眷村記憶拼圖主題特展」，透過影像拼圖方式，規畫4大主題區展覽。（郭芝函攝）

新竹市眷村博物館即日起至8月31日止，舉辦「眷村記憶拼圖主題特展」，透過影像拼圖方式，規畫竹籬笆內的黑白記憶拼圖、新竹眷村人的記憶拼圖、平房變高樓，眷房的蛻變拼圖以及眷村小學堂等4區，帶領民眾重返眷村生活，也歡迎擁「老靈魂」的青年踴躍前來。

眷村記憶拼圖主題特展10日登場，新竹市文化局邀請展覽照片中留下倩影的楊銀明、楊穗霞、劉金屏等3位眷村媽媽，身穿當年勞軍演出的旗袍，拼出過往回憶，現場話匣子一開，更隨興哼唱一段鄧麗君的代表作《小城故事》，充滿濃厚眷村人情味。

展覽以在地眷村老照片、文物圖像，製成拼圖樣貌，呈現各年代眷村記憶，分為4大主題展出，文化局指出，「竹籬笆內的黑白記憶拼圖」講述國民政府遷台時期的軍民思鄉情切，以竹籬笆搭蓋臨時、簡陋的棲身居所，期盼及早返鄉，透過黑白影像的拼圖，再現早期眷村的點滴。

「新竹眷村人的記憶拼圖」透過新竹在地眷村人的故事，塑造眷村巷口大樹下的情境氛圍，讓塵封已久的兒時記憶重新浮現眼前。「平房變高樓，眷房的蛻變拼圖」主題，則表達隨眷村改建政策的推動，舊有眷村變成嶄新國宅的過程，在時代脈動中形塑截然不同的生活風貌。

另「眷村小學堂」藉拼圖課程帶領人們進入時光隧道，體驗趣味道具設計及手作，進而對眷村獨有的聚落風景與歷史脈絡，有更深層了解。文化局表示，展出期間更有打卡享好禮活動，凡參觀民眾與展場作品合影，並在臉書打卡分享給好友，即可獲精美小禮物乙份。

(中時)