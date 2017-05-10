雪莉秀豪乳辣照 證實戀上大11歲總監！
原屬韓團f(x)的22歲女星雪莉前年戀上大14歲「Dynamic Duo」成員崔子，隨後她為全心當演員退團，然而原先形象甜美的她，近年來頻PO出激凸、性暗示照片，走鐘程度被封「韓版麥莉」，今年3月又和崔子分手，之後冒出與G-Dragon交往緋聞，但已被否認，今(10日)韓媒報導，雪莉最近有新歡，對象是大她11歲、目前任品牌總監的金民俊（音譯），且雙方也證實了！
雪莉與崔子情到濃時，女方曾大方在IG分享兩人在床上擁吻閃照，男方則以兩人炒飯經驗寫歌，相當挑戰粉絲神經，然今年3月雪莉、崔子雙雙以生活方式不同宣告分手，結束公開近3年的感情，雪莉2周前也火速刪光照片，有意重新開始。
稍早，人在古巴度假的雪莉重返IG分享美照，但胸前激凸反成亮點，之後她又秀出比基尼豪乳辣照，宣告身價依舊，《SBS funE》爆料，雪莉兩個月前與大11歲的品牌總監金民俊開始交往，兩人多次被目睹在梨泰院約會，是經朋友介紹認識，對此，雪莉所屬的SM娛樂已證實，說：「最近兩人產生好感，並開始交往」，金民俊方面也勇敢表示：「和雪莉戀愛傳聞屬實，不在意他人眼光。」
(中時電子報)
關鍵字：雪莉
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