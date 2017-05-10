蔡英文下動員令 前瞻及公投法等案年底完成立法

身兼黨主席蔡英文總統針對前瞻基礎建設特別條例及優先法案，下達動員令。蔡英文指示，今天起，請執政團隊共同展現推動前瞻基礎建設計畫的決心，立院黨團應盡全力通過法案和預算；未來許多改革法案，包含公投法等，若本會期來不及處理，請以今年底前完成立法為目標。

民進黨發言人王閔生轉述，行政院副院長林錫耀在會中報告， 現在只是前瞻條例審查，希望條例先過，針對前瞻預算部分，可能兩年編一次。黨團總召柯建銘則說，希望民進黨委員可以再有耐心一點，如果國民黨還是這樣不理性，說話不算話，連院會通過決議都可以推翻，那民進黨會調整策略。

王閔生轉述，蔡英文在會中指示，她之前說過，立法院這個會期的重中之重，就是年金改革和前瞻基礎建設。為什麼？因為年金改革是「減輕下一代的負擔」，前瞻建設是「投資下一代的未來」。所以，不希望再看到非理性的杯葛和抵制，阻擋國家前進的腳步。

蔡英文說，她要特別強調，基礎建設的落後、和國內投資不足，已經是台灣經濟與社會發展的重大問題。這些建設，無論是軌道、水環境、綠能、數位等等，都是國家在下一階段最重要的發展工程，尤其是軌道建設，更是百年的基業，不應該用一時的損益去衡量。

她說，過去的基礎建設過度集中單一地區，更應該站在區域均衡的角度，看到中部、南部和東部的需要，也應該想一想，完善的基礎建設可以為中低階層的民眾，帶來更多的便利和生活品質。她到台灣的每個地方，縣市長和公職不分藍綠，都希望爭取更多基礎建設的經費，提升在地的生活品質。所以過去幾週，國民黨在立法院杯葛「前瞻基礎建設特別條例」，令人不解，也從來沒聽到國民黨說清楚，究竟反對前瞻計畫中的哪一項建設？

蔡英文指出，前瞻建設的法案上，民進黨黨團在議事空間上已經拿出最大的誠意，包括同意公聽會的召開，就是希望能換得理性實質的討論。國民黨仍然杯葛、拖延，拖著國家原地踏步。既然社會多數的民意，已經把執政的責任和國會過半席次交給民進黨，民進黨就有責任讓國家往前走。

蔡英文說，所以今天起，她要請執政團隊所有成員，共同展現推動前瞻基礎建設計畫的決心，並且拿出具體行動。除了行政院持續向社會說明前瞻基礎建設計畫的必要性，立院黨團應盡全力通過法案和預算，所有成員必須接受黨團指揮，縣市政府和各地黨公職，也必須協助向基層選民溝通，積極爭取民意最大的支持。在此感謝菊姐號召所有執政縣市長，在今天上午發出的共同聲明，說出了許多在地人民的心聲，還有所有全心付出的執政夥伴，一起繼續努力。

另外，蔡英文也就其他法案做出指示，蔡英文說，要請支持者理解，也拜託黨團同仁必須設法突破困境。未來許多社會重視的改革法案，包含：公投法、財團法人法、租賃住宅市場發展條例、外國專業人才延攬及僱用法、產業創新條例等，如果本會期來不及處理，請以今年底之前完成立法為目標，繼續推動，回應人民的期待。

(中時)