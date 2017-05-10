隆恩圳親水空間改造　串聯新竹之森

新竹市隆恩圳藍帶親水空間景觀工程，10日舉行開工動土典禮，未來將與新竹之森串聯，提供多元生態的藍綠帶休憩空間。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅（中）10日出席「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」開工動土典禮。（郭芝函攝）

台灣3大古圳之一的新竹市隆恩圳，經市府重新規畫，將打造為市中心兼具休閒、親水等多功能的優質藍綠帶，10日舉行「新竹市隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」開工動土典禮，市長林智堅說，隆恩圳除改頭換面，將與「新竹之森」串聯，提供多元生態且具文化傳承的優質環境。

隆恩圳藍帶親水工程總經費5000萬元，分別由中央補助3000萬元、地方自籌2000萬元，總面積約2萬平方公尺，在三民路（東大路至民主路段），依序打造遊戲廣場、橫越廣場、民權路廣場、樹之道、榕樹場、櫻花步道、看水場、聽水場等8大主題領域，同步改善老舊設施，保留原有櫻花、老樹，將一路延伸至護城河，預計明年2月完工。

市長林智堅說，新竹市隆恩圳與嘉義縣道將圳、彰化縣八堡圳並稱台灣3大古圳，1715年王世傑率族人開墾新竹，引頭前溪的水進市中心灌溉，歷經300年見證新竹市發展，隨時代變遷，水圳灌溉功能逐漸式微，人、水間的關係疏遠，希望工程完工後，孩子到隆恩圳玩耍時，能飲水思源。

他還表示，感謝負責此次工程設計規畫的「田中央建築團隊」，進行紮實的田野調查，不斷與在地對話，盼讓隆恩圳重新與環境及居民連結，打造真正適合在地居民的綠帶。另針對隆恩圳上游的東勢大排，市府已向環保署爭取1.2億經費，辦理水質淨化工程，藉改善東勢大排水質，保障隆恩圳沿線的良好藍綠帶環境。

(中時)