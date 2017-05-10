隆恩圳親水空間改造 串聯新竹之森
台灣3大古圳之一的新竹市隆恩圳，經市府重新規畫，將打造為市中心兼具休閒、親水等多功能的優質藍綠帶，10日舉行「新竹市隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」開工動土典禮，市長林智堅說，隆恩圳除改頭換面，將與「新竹之森」串聯，提供多元生態且具文化傳承的優質環境。
隆恩圳藍帶親水工程總經費5000萬元，分別由中央補助3000萬元、地方自籌2000萬元，總面積約2萬平方公尺，在三民路（東大路至民主路段），依序打造遊戲廣場、橫越廣場、民權路廣場、樹之道、榕樹場、櫻花步道、看水場、聽水場等8大主題領域，同步改善老舊設施，保留原有櫻花、老樹，將一路延伸至護城河，預計明年2月完工。
市長林智堅說，新竹市隆恩圳與嘉義縣道將圳、彰化縣八堡圳並稱台灣3大古圳，1715年王世傑率族人開墾新竹，引頭前溪的水進市中心灌溉，歷經300年見證新竹市發展，隨時代變遷，水圳灌溉功能逐漸式微，人、水間的關係疏遠，希望工程完工後，孩子到隆恩圳玩耍時，能飲水思源。
他還表示，感謝負責此次工程設計規畫的「田中央建築團隊」，進行紮實的田野調查，不斷與在地對話，盼讓隆恩圳重新與環境及居民連結，打造真正適合在地居民的綠帶。另針對隆恩圳上游的東勢大排，市府已向環保署爭取1.2億經費，辦理水質淨化工程，藉改善東勢大排水質，保障隆恩圳沿線的良好藍綠帶環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。