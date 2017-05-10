樹枯遭吹倒不算「天災」 停車場判賠12萬
2016年9月28日梅姬颱風侵襲台灣，陳姓男子將汽車停在新北市府委由力揚公司經營的中和莊敬停車場的固定車位，卻遭停車場旁的樹木倒下壓毀，新北地院發現樹木倒塌壓車是因枯萎處攔腰折斷，並非颱風吹倒或連根拔起所致，判決力揚公司應賠12萬1979元。
陳姓車主指出，他是中和莊敬停車場的月租用戶，去年9月梅姬颱風侵襲台灣，他將家中汽車停放在停車場的固定車位，但因市府委外廠商力揚公司沒有善盡注意及維護責任，導致車位旁的樹木倒下壓毀他的汽車。
陳姓車主說，事後他和力揚公司曾在中和調解委員會調解，但力揚只願付出5萬元，和修車費用相差過大，因此提告要求力揚負責。
力揚公司則指出，這棵樹木是因不堪強風吹襲才倒榻，屬於天災；另依新北市交通局核可之停車管理規範，如遇有不可抗拒之天災人禍，導致車輛損壞時，本停車場不負賠償責任。
新北地院法官勘驗相關照片發現，倒下的這棵樹木樹枝及上半段樹幹均已枯萎，並無枝幹修剪痕跡；且樹木是於枯萎處攔腰折斷，並不是整棵樹遭強風吹倒或連根拔起而傾倒。
承審法官認為，如果力揚公司在颱風來襲前修剪、固定樹木樹枝及上半段樹幹枯萎部分，樹木枯萎就不致遭強風攔腰折斷，進而壓損陳男車輛，與不可抗力之天然災害無關，審結後判決停車廠商12萬1979元。
(中時)
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